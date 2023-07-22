Москва, 22 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Черниговской области, сообщили 22 июля в Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В населенном пункте Гончаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, на авиабазе «Канатово» Воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России сообщило, что на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши. По данным ведомства, достоверно известно о ликвидации по состоянию на 30 июня 4845 иностранцев, в основном граждан США, Канады и Европы, ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.