Москва, 22 июля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Действия диверсионно-разведывательной группы противника пресекли российские военные в минувшие сутки на краснолиманском участке фронта. Об этом сообщил 22 июля на регулярном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он уточил, что деятельность украинской ДРГ пресечена у села Червоная Диброва в ЛНР.

По данным ведомства, за сутки семь атак ВСУ отразили российские военные в районах населённых пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва. Поражения нанесены подразделениям механизированных бригад противника у Ковалёвки (ЛНР), Тернов и Ямполовки (ДНР).

На краснолиманском направлении противник потерял до 170 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, САУ «Акация», два САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о групповых ударах ВКС РФ по украинским позициям на краснолиманском направлении у Белогоровки, Серебрянки, Невского, села Макеевки, Новосёловского, Тернов.