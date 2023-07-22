Москва, 22 июля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях 24 атаки ВСУ, сообщили 22 июля в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Так, на донецком направлении были успешно отражены 14 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

На краснолиманском направлении отражены семь атак противника в районах населённых пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

На южнодонецком направлении в течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, в течение минувших суток ВСУ предпринимали попытки проводить наступательные действия на трёх направлениях — краснолиманском, донецком и южнодонецком.

Совокупные потери ВСУ на этих, а также на запорожском направлении составили около 460 военнослужащих, отметили в Минобороны.