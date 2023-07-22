Москва, 22 июля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного и Приютного в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 22 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Всего на трёх направлениях — донецком, краснолиманском и южнодонецком — российские военные отразили 24 атаки ВСУ.

Потери противника, уточнил Конашенков, на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 190 военнослужащих, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и два автомобиля. Кроме того, они лишились гаубицы «Мста-Б», американской артиллерийской системы М777 и британской гаубицы FH-70.

Как передавало ИА Регнум, в течение минувших суток ВСУ предпринимали попытки проводить наступательные действия на трёх направлениях — краснолиманском, донецком и южнодонецком.

Совокупные потери ВСУ на этих направлениях, а также на запорожском за минувшие сутки составили около 460 военнослужащих, сообщал официальный представитель Минобороны.