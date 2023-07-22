Москва, 22 июля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Польша получила надлежащий ответ на претензии к выступлению президента России Владимира Путина, сообщил 22 июля посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, замглавы МИД Польши Павел Яблоньский «выставил претензии по поводу того, что вчера сказал наш президент на совещании с членами Совета безопасности».

«Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Польша получила значительную часть западных земель благодаря решению главы СССР Иосифа Сталина.

Глава государства напомнил, что в 1920–1930-е годы в так называемых Восточных кресах Польши (территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы) проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей.

21 июля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск.