Волгоград, 22 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Советский районный суд Волгограда арестовал подозреваемых в разбойном нападении на 19-летнюю девушку, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Все трое будут находиться под стражей до 20 сентября.

По версии следствия, ночью 19 июля двое несовершеннолетних и 18-летний подельник совершили разбойное нападение на 19-летнюю девушку у дома на улице Районной в Волгограде. Они избили её бейсбольными битами, несколько раз выстрелили в неё из пневматического пистолета, после чего отобрали мобильный телефон, 9300 рублей и скрылись.

У пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, пулевые ранения плеча, грудной клетки и бедра.

Кроме того, по данным следствия, в этот же день один из подозреваемых совершил ещё одно разбойное нападение на улице Чебышева в Советском районе Волгограда. Он похитил у мужчины 4000 рублей. При этом для совершения преступления подозреваемый также использовал пневматический пистолет.

Как передавало ИА Регнум, 13-летний подросток убил своего 11-летнего знакомого в парковой зоне в районе Каширского шоссе в Москве из-за ссоры. Мальчики были давно знакомы и жили в благополучных семьях. В парк они пришли вместе, конфликт произошёл во время прогулки. Тело младшего из детей 19 июля нашли в коллекторе, на нём было множество колото-резаных ран.

Мать мальчика ранее обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что 18 июля он ушёл гулять и не вернулся. По подозрению в убийстве задержали друга погибшего. Камера наблюдения запечатлела его выходящим из парка без приятеля. Подросток сознался в преступлении в беседе со следователями.