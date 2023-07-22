Варшава, 22 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Посла России в Варшаве Сергея Андреева 22 июля вызвали в МИД Польши из-за сделанных накануне президентом РФ Владимиром Путиным заявлений, сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Посол Российской Федерации был вызван в МИД в срочном порядке в связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, а также его угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями РФ как в отношении Польши, так и в отношении наших союзников», — сказал заместитель главы МИД в интервью Польскому агентству печати.

Встреча с послом была непродолжительной, добавил Яблоньский.

Как сообщалось ранее, 21 июля на оперативном совещании с членами Совбеза Владимир Путин заявил, что действия Польши, Литвы и Украины по созданию совместной воинской бригады, по всей видимости, объясняются намерением Варшавы и Вильнюса оккупировать часть Западной Украины.

В годы Второй мировой войны западные «союзники» Польши бросили её на съедение, страна восстановила суверенитет благодаря СССР и благодаря СССР же получила часть новых земель, и если в Варшаве об этом забыли, «то мы напомним», добавил президент России.

Польша хотела бы подчинить себе территории Западной Украины, прежде всего Львов, тем или иным образом превратив их в зону своего влияния, отметил ранее в беседе с ИА Регнум доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.