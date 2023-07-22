Москва, 22 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев будет прооперирован в Германии. Об этом 22 июля сообщил глава медицинского штаба «армейцев» Эдуард Безуглов.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игорь Дивеев

«К сожалению, травма, которую получил Игорь в игре против «Зенита», требует оперативного вмешательства», — сказал Безуглов.

По его словам, в ближайшее время Дивеев в сопровождении врача команды вылетит в Германию, где ему будет проведена операция на голеностопном суставе.

Он отметил, что после окончания операции будет сообщено о её результатах и сроках восстановления 23-летнего футболиста.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В сезоне 2022/23 он сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас. В составе команды он стал обладателем Кубка России.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля «Зенит» одержал победу над ЦСКА и в рекордный восьмой раз завоевал Суперкубок России. Игра прошла на «Ак Барс Арене» в Казани. Основное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти победил «Зенит» — 5:4.