Красногорск, 22 июля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В коттеджном посёлке «Шервуд» в Московской области мужчина попытался взять в заложники сотрудника полиции и двух работников частной охранной организации, передаёт 22 июля Telegram-канал «112».

РИА Новости/Максим Блинов

По этим данным, на пульт ЧОП поступил сигнал о взломе одного из домов в посёлке. Сотрудники организации вместе с участковым зашли в здание. Находившийся там мужчина с автоматом вынудил их пройти на второй этаж и запер в комнате.

Все трое заложников смогли сбежать через окно, когда злоумышленник отошёл от двери комнаты. Они не пострадали. На место происшествия вызван спецназ, готовится штурм. Личность мужчины пока не установлена.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 июля в районе села Малое Козино в Нижегородской области мужчина, угрожая ножом, связал руки двум 17-летним подросткам и пытался вывезти их на своём автомобиле в лес.

Во время движения автомобиль застрял в грязи, и мужчина заставил заложников толкать машину, потом попробовал делать это сам, а после сбежал, оставив похищенных связанными. Подростки добрались до деревни, откуда вызвали полицию. Личность злоумышленника была оперативно установлена, начался его поиск.