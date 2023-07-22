Москва, 22 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Потапова не сыграет на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Гамбурге из-за проблем с визой. Об этом 22 июля она сообщила в Instagram (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

TASS/Zuma/Debby Wong Теннисистка Анастасия Потапова

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано», — написала Потапова.

Она добавила, что вместе со своей командой делает всё возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к американской серии турниров.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 23 по 29 июля. В 2022 году Потапова дошла на нём до полуфинала. 22-летняя спортсменка занимает 24-е место в рейтинге WTA.

Как сообщало ИА Регнум, на Уимблдоне-2023 Потапова дошла до третьего круга. В матче первого круга она одержала победу над швейцаркой Селин Наэф со счётом 6:3, 6:3, затем обыграла представительницу Словении Каю Юван, после чего уступила 16-летней соотечественнице Мирре Андреевой.