Анкара, 22 июля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Иностранцам будет сложнее получить турецкое гражданство, такие изменения ожидаются в рамках процесса по членству в ЕС. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Издание отмечает, что турецкие власти намерены сделать новый шаг в одном из важнейших вопросов — иммиграционной политике. В этом контексте предпринимаются усилия по затруднению вступления в гражданство для лиц, которые ищут убежища. В первую очередь это сирийцы.

«Иными словами, отныне Турция будет более тщательно подходить к предоставлению гражданства лицам, ищущим убежища», — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, просители убежища — один из важнейших аспектов визовой проблемы. Есть люди, которые получают гражданство Турции и едут в Европу. Евросоюзу тоже предстоит многое сделать.

Это не то, что невозможно сделать, при условии, что Турция хорошо защищает свои границы, гарантирует предотвращение миграции иммигрантов в страны ЕС и демонстрирует прогресс, заключили авторы статьи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что для иностранцев приостановили выдачу первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле. Получить его можно лишь в крайних случаях.

Как сообщало ИА Регнум, власти Турции уточнили, что по всей стране закрыты для получения первичного ВНЖ 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле ― 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения. При этом подать заявку на первичный ВНЖ можно в 29 из 39 районов города.