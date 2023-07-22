Уфа, 22 июля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. 23 июля в Уфе стартуют международные Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Торжественная церемония открытия игр состоится на следующий день, 24 июля, в комплексе «Уфа-Арена».

Максим Богодвид/РИА Новости

Участие в соревнованиях примут 700 спортсменов из 32 стран. Состязания пройдут на 18 спортивных объектах в Уфе. Предполагается, что игры посетят около 2 тысяч зрителей, а помощь в организации окажут 300 волонтёров и сурдопереводчиков.

Состязания инвалидов по слуху пройдут в 21 дисциплине, в числе которых — баскетбол, вольная и греко-римская борьба, велосипедный спорт, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, карате, настольный теннис, плавание, теннис и футбол.

Власти Башкирии и руководители Всероссийского общества глухих также разработали для участников и гостей соревнований обширную культурную программу, сообщил ранее министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

«Международный статус соревнований накладывает на республику большую ответственность по их проведению. Необходимо приложить максимальные усилия для организации их на высоком уровне», — отмечал ранее глава правительства Башкирии Андрей Назаров.

Как сообщалось ранее, власти ряда регионов страны приняли решение увеличить суммы вознаграждений спортсменам, в том числе паралимпийцам и сурдлимпийцам, за призовые места на соревнованиях. В частности, такие решения были приняты в Чувашии, Башкирии и Мурманской области.