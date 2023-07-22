Москва, 22 июля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Минобрнауки России планирует в 2025 году обучить около 40 тысяч студентов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), а в 2030-м — уже около 180 тысяч, сообщила 22 июля пресс-служба министерства.

РИА Новости/ Алексей Сухоруков

В министерстве также отметили, что образовательные модули в рамках Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться и актуализироваться ежегодно при участии федеральных учебно-методических объединений и вузов.

Сейчас в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС, вузы имеют право разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда, конкретного работодателя. Таким образом, уточнили в Минобрнауки, они могут готовить специалистов, обладающих достаточными компетенциями для работы в данной сфере.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля на Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин потребовал утвердить Национальный проект по беспилотникам до 1 сентября 2023 года. Глава государства также указал, что реализацию этого нацпроекта необходимо учесть как приоритет при формировании бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года.

Кроме того, президент пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяется большое внимание и что правительство рассматривает варианты помощи отрасли.

В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2030 года. Предполагается её использование на перспективу до 2035 года.