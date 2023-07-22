Берлин, 22 июля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах ВСУ уничтожить Крымский мост.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Если важный для России Крымский мост будет уничтожен, то Украине придется как-то пережить ожидаемый ответ Москвы. Я считаю заявление Зеленского неразумным», — пишет Rainer S.

«Зеленский может стать «вторым австрийцем», — отметил Horsti K.

Ещё один читатель поинтересовался, считает ли Зеленский говорящих по-русски украинцев «законными военными целями»?

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что Крымский мост является целью Киева. По его словам, Украина также намерена добиться полного возвращения Крыма.

Напомним, в результате теракта ВСУ на Крымском мосту 17 июля 2023 года погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.