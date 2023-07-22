Нальчик, 22 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Число пострадавших в аварии с участием автобуса и КамаАза в Кабардино-Балкарии выросло до 15 человек. Об этом 22 июля сообщает региональный минздрав.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

«В настоящее время в Республиканской клинической больнице Нальчика находятся 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром. Состояние пациентов оценивают медики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим в полном объёме оказывается вся необходимая медицинская помощь. В больницу прибыл министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов, глава республики Казбек Коков держит ситуацию на личном контроле.

(Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Как передавало ИА Регнум, утром 22 июля в Кабардино-Балкарии рейсовый автобус, следовавший по маршруту Махачкала — Ростов, столкнулся с КамАЗом. Сообщалось о 12 пострадавших. ДТП произошло около 8:00 мск на 472-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Урванском районе республики.