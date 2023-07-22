Белгород, 22 июля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Суд в Белгороде отправил под домашний арест бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева, передаёт РИА Новости.

Антон Вергун/РИА Новости Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев в зале суда

«Суд постановил… ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича… об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить», — огласил решение судья.

Полежаев отправлен под домашний арест до 20 сентября включительно.

Как сообщало ИА Регнум, бывший вице-губернатор Белгородской области по жилищно-коммунальному хозяйству Константин Полежаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов за получение взятки 21 июля.

Полежаев с 2015 по 2019 год занимал пост главы администрации Белгорода, в 2019 году он был назначен вице-губернатором области и руководителем департамента по ЖКХ.