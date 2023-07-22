Белгород, 22 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Журавлёвка Белгородской области, выпустив в том числе три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Батурин

«В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО», — написал Гладков.

Он добавил, что село также атаковали дроном-камикадзе и обстреляли из гранатомёта — зафиксировано 10 выстрелов.

Кроме того, по селу Щетиновка было выпущено девять артиллерийских снарядов и два гранатомётных выстрела, с беспилотника сброшено одно взрывное устройство.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля Гладков сообщил, что окраина посёлка Шамино в Белгородской области попала под обстрел со стороны ВСУ, пострадали пять человек. Бригадами скорой помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2. Один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Четверо получили ранения лёгкой степени тяжести.

20 июля координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина уже неделю применяет переданные США кассетные снаряды.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил 21 июля, что всемирная организация обеспокоена сообщениями о применении ВСУ кассетных боеприпасов.