ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность ячейки «Таблиги Джамаат»*
ФСБ пресекла деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»
Москва, 22 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Московском регионе задержаны девять её участников. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
«ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Московском регионе задержаны девять участников организации. В ходе обысков у них была обнаружена религиозная литература экстремистского содержания.
В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА Регнум, в Энергодаре ФСБ пресекла деятельность гражданина Украины, который передавал ВСУ координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую АЭС.
Злоумышленник передавал информацию своему родственнику, который служит в одном из артиллерийских подразделений ВСУ, действующем на запорожском направлении.