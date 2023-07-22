* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 22 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Московском регионе задержаны девять её участников. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Кадр из видео. ФСБ России Задержание участников экстремистской организации

«ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московском регионе задержаны девять участников организации. В ходе обысков у них была обнаружена религиозная литература экстремистского содержания.

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В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в Энергодаре ФСБ пресекла деятельность гражданина Украины, который передавал ВСУ координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую АЭС.

Злоумышленник передавал информацию своему родственнику, который служит в одном из артиллерийских подразделений ВСУ, действующем на запорожском направлении.