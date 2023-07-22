Симферополь, 22 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом 22 июля сообщается в официальном Telegram-канале о ситуации на мосту.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту сообщили о перекрытии движения автотранспорта. Причины не уточнялись. Находившихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Глава Крыма Сергей Аксёнов 22 июля сообщил, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты Красногвардейского района республики. На место прибыли сотрудники МЧС для ликвидации возможных последствий.