Москва, 22 июля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Основатель и владелец IT-группы «ИКС Холдинг» Антон Черепенников скончался от остановки сердца. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба холдинга в Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС Основатель и владелец IT-группы «ИКС Холдинг» Антон Черепенников

«Предварительная причина — остановка сердца», — уточнили в холдинге.

Ранее в компании сообщили о кончине Черепенникова в возрасте 40 лет.

Предприниматель Антон Черепенников основал IT-группу «ИКС Холдинг» в 2018 году. Он также был известен в сфере киберспорта.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале компания попала в американский санкционный список в связи с конфликтом на Украине, ограничения распространялись и на её владельца Черепенникова.