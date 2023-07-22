Нальчик, 22 июля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии рейсовый автобус, ехавший по маршруту Махачкала — Ростов, столкнулся с КамАЗом, пострадали 12 человек. Об этом 22 июля сообщает региональное управление МВД.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Отмечается, что ДТП произошло около 8:00 мск на 472-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии.

Рейсовый автобус Volvo под управлением 36-летнего водителя столкнулся с КамАЗом, за рулём которого находился 32-летний местный житель.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

По предварительной информации, в результате аварии 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Движение на участке автодороги перекрыто, организован объезд.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля авария с двумя автобусами произошла на МКАД, 13 человек пострадали, в том числе беременная женщина. ДТП произошло на 90-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги.