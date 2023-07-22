Симферополь, 22 июля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом 22 июля сообщается в официальном Telegram-канале о ситуации на мосту.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.​​​​​​​

Причины перекрытия не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 июля в Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту отмечалось, что очередей из автомобилей на подъездах к мосту нет.

21 июля по состоянию на 13:30 мск в очереди со стороны Тамани находилось 150 автомобилей, со стороны Керчи — около 700 машин. Уже к вечеру со стороны Тамани очереди не было, а по состоянию на 22:00 проезд был свободным с обеих сторон.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате было повреждено автодорожное полотно, погибла семейная пара, их дочь госпитализирована. Движение машин по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.