Симферополь, 22 июля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Власти Украины впустую пытаются запугать Россию, угрожая устроить морскую блокаду для полуострова Крым. Об этом заявил 22 июля глава крымского парламента Владимир Константинов.

РИА Новости/Дмитрий Макеев

Ранее в украинском минобороны заявили, что с 21 июля все суда, идущие по Чёрному морю в российские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов «со всеми соответствующими рисками». Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского канала с 20 июля запретили как опасное.

Киевский режим не в состоянии самостоятельно что-либо перекрыть, так как не располагает для этого ни флотом, ни авиацией, ни даже подходящими местами базирования, сказал РИА Новости Константинов.

«Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — подчеркнул глава крымского парламента.

Вместе с тем он призвал предельно серьёзно отнестись к исходящей от Киева угрозе терактов в отношении гражданской инфраструктуры или судов. Фактически Украина заявила, что руки у неё развязаны, отметил Константинов.

По его словам, в Киеве могут воспользоваться иностранными беспилотниками, возможностями спутникового наведения. Недавно украинские БПЛА атаковали Крымский мост. В этом смысле необходимо работать на упреждение, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует риски, связанные с заявлениями Киева по судоходству в Чёрном море. Он подчеркнул, что киевский режим совершенно непредсказуем и ничем не гнушается, это подтверждено его причастностью к терактам. Ответственные ведомства РФ будут вырабатывать рекомендации с тем, чтобы минимизировать опасность, добавил он.