Вашингтон, 22 июля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не сомневаются, что Россия уже перебросила первую партию тактического ядерного вооружения в Белоруссию, передаёт CNN со ссылкой на источник в разведке США.

Александр Кряжев/РИА Новости ПГРК «Ярс»

Отмечается, что у России есть порядка 4 477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе около 1 900 единиц тактического ядерного оружия.

При этом, по данным телеканала, американские официальные лица публично не подтвердили, что какое-либо оружие было передано белорусской стороне.

«Нет причин сомневаться в заявлениях (президента России) Владимира Путина, и нет причин сомневаться в том, «что они добились определенного успеха» в передаче оружия», — сообщил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе белорусской стороны в республике будет размещено тактическое ядерное оружие. Он пояснил, что подобным образом действуют США в отношении своих союзников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июня сообщил, что на территорию Белоруссии прибыла значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов. Позднее он выразил уверенность, что это ядерное оружие не придётся применять, и подчеркнул, что его наличие в республике необходимо.