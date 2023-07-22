Москва, 22 июля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Технологический предприниматель, глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Биятов Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», — говорится в сообщении.

В компании не назвали причины смерти предпринимателя.

Антон Черепенников родился 7 мая 1983 года в Москве. Учился в МГТУ имени Баумана, в 2005 году окончил Московский государственный строительный университет.

В 2018 году основал IT-группу «ИКС Холдинг». В 2020 году компания вошла в состав USM Telecom, владевшей 100% акций ПАО «МегаФон». В марте 2022 года «ИКС Холдинг» вышел из состава USM, Черепенников консолидировал 100% компании.

24 февраля 2023 года США включили «ИКС Холдинг» и входящие в него компании в блокирующий санкционный список в связи с конфликтом на Украине. Под санкции попал и Антон Черепенников.