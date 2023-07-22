Москва, 22 июля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Закупки молочной продукции в магазинах Москвы подтвердили массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при той же цене. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР).

Владимир Песня/РИА Новости

По поручению депутата с 1 по 18 июля провели исследование — закупили продовольственные товары в рамках массовых анонимных рейдов. Всего было проверено 122 популярных сетевых универсама для того, чтобы выяснить масштаб шринкфляции.

«Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото и видеоподтверждений шринкфляции», — приводит РИА Новости слова Чернышова.

Рейд по столичным магазинам подтвердил, что в категории молочной продукции шринкфляция весьма значительна: 87% ассортимента представлено в упаковках объемом 925-950 мл, что визуально неотличимо от полного литра.

Основа потребительской корзины — крупы — расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг, отметил депутат. Доля таких случаев — 97%, при этом вес и объём товара указаны гораздо более мелким шрифтом, чем цена.

По словам Чернышова, в поддержку законопроекта «О честной цене» поступают тысячи обращений. Масштаб проблемы и включённость людей позволят утвердить документ в максимально сжатые сроки, добавил он.

Ранее Чернышов, зарегистрированный в качестве кандидата в мэры Москвы, внёс в Госдуму законопроект об обязательном указании цены за целую общепринятую единицу измерения на ценниках товаров. Как сообщало ИА Регнум, В ЛДПР также предложили устанавливать максимально допустимые цены на продовольственные товары.