Симферополь, 22 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Очередей из автомобилей нет на подъездах к Крымскому мосту по состоянию на утро 22 июля. Сообщение об этом опубликовано в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

21 июля по состоянию на 13:30 мск в очереди со стороны Тамани находилось 150 автомобилей, со стороны Керчи — около 700 автомобилей. Уже к вечеру очереди со стороны Тамани не было, а по состоянию на 22:00 проезд был свободным с обеих сторон.

Как сообщало ИА Регнум, два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля. В результате было повреждено автодорожное полотно, погибла семейная пара, которая ехала на автомобиле в Крым. Их дочь госпитализирована. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.