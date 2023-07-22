Квебек, Канада, 22 июля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Сбежавший с Украины от мобилизации 20-летний парень пропал без вести после купания в реке к юго-востоку от канадского города Квебека. О происшествии сообщил CBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ночью в полицию позвонили члены семьи, которые заявили, что их родственник не вернулся с купания.

Все службы подключили к поискам, в том числе водолазов и вертолёт. Найти беженца не удалось.

В Канаде пропавший прожил меньше месяца.

Как сообщало ИА Регнум, решение украинских беженцев ездить отдыхать на Украину, откуда они изначально бежали, возмутило жителей Европы.

Билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, и многие украинские беженцы не скрывают, что едут на родину отдохнуть.

В Чехии находятся около 320 тыс. беженцев с Украины.

Уклонистам от российской армии разрешили во Франции получать статус беженца.