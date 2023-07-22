Власти подготовили алгоритм действий при сигнале тревоги на Крымском мосту
Для автомобилистов подготовили правила поведения при сигнале тревоги на Крымском мосту
Симферополь, 22 июля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Для автомобилистов, услышавших сигнал тревоги на Крымском мосту, разработали алгоритм действий, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.
«Услышав сигнал тревоги, следуйте указаниям системы громкоговорящей связи», — говорится в памятке, опубликованной в Telegram-канале.
Автомобилистов просят не поддаваться панике, сложить все предоставленные к досмотру вещи обратно в машину. Затем следует убедиться, все ли пассажиры вернулись в автомобиль. По инструкции правоохранителей необходимо направиться в безопасное место.
После объявленного сигнала тревоги не стоит останавливаться, совершать опасное маневрирование и покидать автомобиль. Между машинами должна соблюдаться дистанция и установленная скорость движения в сторону выезда с Крымского моста.
Если прозвучал сигнал тревоги, нельзя снимать происходящее и выкладывать видео в интернет.
Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы Крыма Олег Крючков обратился к туристам и местным жителям с просьбой не снимать видео на Крымском мосту, любую информацию может использовать противник. Он напомнил, что идёт спецоперация и ВСУ уже дважды наносили удары по Крымскому мосту. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность.
В результате теракта ВСУ на Крымском мосту 17 июля 2023 года погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.
Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.
Крымский мост является целью Киева, заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский.