Симферополь, 22 июля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Для автомобилистов, услышавших сигнал тревоги на Крымском мосту, разработали алгоритм действий, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Услышав сигнал тревоги, следуйте указаниям системы громкоговорящей связи», — говорится в памятке, опубликованной в Telegram-канале.

Автомобилистов просят не поддаваться панике, сложить все предоставленные к досмотру вещи обратно в машину. Затем следует убедиться, все ли пассажиры вернулись в автомобиль. По инструкции правоохранителей необходимо направиться в безопасное место.

После объявленного сигнала тревоги не стоит останавливаться, совершать опасное маневрирование и покидать автомобиль. Между машинами должна соблюдаться дистанция и установленная скорость движения в сторону выезда с Крымского моста.

Если прозвучал сигнал тревоги, нельзя снимать происходящее и выкладывать видео в интернет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы Крыма Олег Крючков обратился к туристам и местным жителям с просьбой не снимать видео на Крымском мосту, любую информацию может использовать противник. Он напомнил, что идёт спецоперация и ВСУ уже дважды наносили удары по Крымскому мосту. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность.

В результате теракта ВСУ на Крымском мосту 17 июля 2023 года погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.

Крымский мост является целью Киева, заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский.