Москва, 22 июля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Шоумен Тимур Батрутдинов, участвуя в новом экстремальном шоу «Выжить в Дубае» может лишиться закоренелого титула холостяка. В очередной серии зритель увидит, кому из девушек Батр отдаёт предпочтение. Интригу приоткрыла пресс-служба ТНТ.

Скриншот YouTube Тимур Батрутдинов

Шоумен, пригласив участницу народной команды Ангелину Татарченкову, которая родом с Урала, на прогулку на яхте по Персидскому заливу, признался девушке, что выделяет её из многих и видит в уральской красавице мать своих детей.

«Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится. Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек. Я смотрю на тебя исключительно как на мать моих детей», — сказал Тимур Батрутдинов.

Он также признался, что «внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь».

Как сообщало ИА Регнум, супруга футболиста Павла Погребняка, блогер Мария Погребняк подала на развод.

У Марии и Павла трое сыновей, они познакомились ещё подростками и прожили вместе 17 лет. В 2006 году пара сыграла скромную свадьбу и обвенчалась в Томске, а в 2014 году — устроила пышное торжество.

Весной в СМИ появились сообщения о разладе в семье. Отмечалось, что Мария с детьми осталась жить в загородном доме, а Павел, собрав вещи, уехал.