Авдеевка, ДНР, 22 июля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Экипажи артиллерийских установок «Мста-Б» с первых дней работают в зоне проведения спецоперации как отлаженный механизм, рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Дон, выполняющий боевые задачи под Авдеевкой.

ShinePhantom 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б»

«Все всё знают, поэтому весь дивизион работает как отлаженный механизм. Коллектив очень слаженный, всё работает четко как часы. <> От двух до четырёх минут, и уже наши снаряды летят к цели», — сказал командир.

Военный добавил, что на пункте управления организована онлайн-трансляция прямо от корректировщиков. Командир может полностью оценивать, как подразделения ведут огонь, поправлять их в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА Регнум, артиллерия группировки сил «Запад» остановила контратаку ВСУ в районе Масютовки и Петропавловки на двуреченском направлении. Противник потерял до восьми человек личного состава и боевую машину пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы были разбиты миномётный расчёт противника и станция радиоэлектронной борьбы, а системы ПВО уничтожили разведывательный беспилотник «Эльф» украинского производства.

Под Купянском самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковые ракетные комплексы группировки «Запад» ударили по позициям бригады противника и подразделениям территориальной обороны. ВСУ потеряли до взвода живой силы и один пикап.