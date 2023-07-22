Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 22 июля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре суд взял под стражу мужчину, который скинул с балкона маленькую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Балкон

Задержанному уже предъявлено обвинение в совершении преступления.

Отмечается, что по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО.

Также начата проверка действий матери потерпевшей.

Как сообщало ИА Регнум, в Комсомольске-на-Амуре 20 июля вечером пьяный мужчина выбросил ребёнка с балкона.

Установлено, что жительница Комсомольска наняла для своей дочери няню, которая сидела с ребёнком в своей квартире. Вечером няня, взяв девочку с собой, отправилась в гости к соседу на третьем этаже. Они устроили застолье, и в какой-то момент девочка заплакала. Разозлившись, хозяин квартиры сбросил девочку с балкона. Ребёнка доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.