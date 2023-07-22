Киев, 22 июля, 2023, 07:12 — ИА Регнум. В приступе истерии Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, считает живущий в США украинский журналист и блогер Виктор Коваленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, который много сделал для получения военной помощи от Великобритании», — написал Коваленко в Twitter.

Это, по мнению журналиста, ещё раз говорит о развитии диктаторства у Зеленского.

Журналист отметил, что, как только команда Зеленского испытывает трудности, склонность к «детской мести» приводит к тому, что при увольнении власти стремятся унизить человека.

По словам блогера, посол узнал о своём увольнении во время поездки в небольшой английский город, где он должен был принимать участие в церемонии открытия улицы имени Зеленского. Пристайко пришлось вернуться назад, добавил Коваленко.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский освободил от должности посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее раскритиковал его за сарказм в отношении британского министра обороны Бена Уоллеса. Должность посла в Лондоне он занимал с июля 2020 года.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Кизима с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии. Кизим занимал пост с 20 февраля 2017 года. Причина его увольнения неизвестна.

В конце июня Зеленский уволил глав четырёх районов Киева. Также лишились должностей глава Белоцерковской районной администрации Киевской области, глава Житомирского района и глава Конотопского района.