Новый, 514-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что российская авиация поразила более десяти мест скопления украинских войск на запорожском направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в районах населённых пунктов Пятихатки, Роботино и Приютное. Ликвидирована разведгруппа боевиков в районе Мирного. В этом же районе уничтожен миномётный расчёт.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

На купянском направлении, по уточнённым данным, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиаудар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады у Петропавловки.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума признал: контрнаступление идёт тяжело, ВСУ несут большие потери.

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