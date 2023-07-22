Вашингтон, 22 июля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Вблизи американского города Гавр (штат Монтана) сошёл с рельсов грузовой поезд, сообщила 21 июля газета Havre Daily News со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Очередная железнодорожная авария произошла днём в нескольких милях к востоку от Холма Порк Чоп.

По данным экстренных служб, 25 вагонов, один из них содержал внутри растворитель для краски, опрокинулись с железнодорожных путей. Утечки опасных веществ не произошло. В результате этого происшествия никто не пострадал.

Людям посоветовали избегать окрестностей ЧП минимум в течение часа. На месте работают специалисты железнодорожного оператора BNSF Railway.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в штате Монтана в результате железнодорожной аварии несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку. Местным жителям рекомендовали избегать попадания воды из-за потенциального загрязнения. По информации управления рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны, под грузовым поездом обвалился железнодорожный мост, из повреждённых вагонов идёт утечка нефтепродуктов.

В марте в Северной Дакоте (США) с рельсов сошёл железнодорожный состав, перевозивший нефтепродукты. В результате была загрязнена обширная территория возле населённого пункта Уиндмер. Всего поезд состоял из 70 вагонов, из них опрокинулся 31.