Форт-Лодердейл, США, 22 июля, 2023, 05:59 — ИА Регнум. На стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейл (США) 22 июля прошёл матч первого тура Кубка североамериканских лиг. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в конце встречи с командой «Крус Асуль».

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Месси со штрафного удара на 94-й минуте вывел команду в победители. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Интер Майами». Первая для аргентинца игра в новой команде началась с 54-й минуты встречи. Месси вышел на поле, заменив полузащитника Бенджамина Кремаски.

Кроме аргентинца впервые за «Интер Майами» играл испанец Серхио Бускетс.

Как сообщало ИА Регнум, футбольный клуб США «Интер Майами» подписал контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси на срок до конца сезона 2025 года. Спортсмену пообещали в американском клубе от $50 до $60 млн. О переходе форварда в США из французского «Пари Сен-Жермен» стало известно 7 июня.