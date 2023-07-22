Манагуа , 22 июля, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Латиноамериканские страны в большинстве своём продавили Евросоюз, пытавшийся навязать присутствие «фашиста», украинского президента Владимира Зеленского на совместном саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе церемонии по случаю годовщины Сандинистской революции, которую транслировал Canal 4.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

Он рассказал, как в ходе встречи европейского сообщества с СЕЛАК обговаривалось участие Зеленского.

«Европейцы сильно надавили, но большинство стран не приняли этого, они не смогли посадить туда фашистского президента Украины», — отметил он.

Кроме того, Евросоюз пытался внести в итоговую декларацию саммита пункты с обвинениями в адрес России. Принять это не получилось, не было смысла включать данные вопросы в повестку дня, добавил президент Никарагуа.

Как сообщало ИА Регнум, саммит ЕС-СЕЛАК проходил в Брюсселе 18–19 июля. Ещё до его начала камнем преткновения стала возможность приглашения на саммит украинского президента Владимира Зеленского, а также обсуждение итоговой декларации саммита. Принятый документ состоит из 41 параграфа, об украинском конфликте речь идёт в 15 пункте. Стороны в нём выразили нейтральную позицию дипломатических усилий по прекращению боевых действий на Украине, не упомянув Россию ни разу. Таким образом, Евросоюз не добился успеха в навязывании странам СЕЛАК осуждения России по ситуации на Украине.

У России и латиноамериканских стран добрые традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и взаимовыгодному диалогу на основе общепризнанных норм международного права, констатировали в МИД РФ. Брюсселю не удалось посеять рознь между Россией и латиноамериканскими странами, заключили в ведомстве.