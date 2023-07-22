Лондон, 22 июля, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Британские военные совместно с американскими, французскими, бельгийскими и грузинскими экспертами готовят украинских солдат к разминированию на воде. О совместной работе союзников говорится на сайте Королевского военно-морского флота страны.

George Hodan Британский флаг

Разминированию обучают британские водолазы, специалисты по обезвреживанию бомб, мин и других взрывных устройств.

Союзники учат очистке судоходных путей портов от мин, уделяется внимание обеспечению безопасности мелководья и пляжей для десанта, причалов и любой другой инфраструктуры от потенциальных угроз.

ВСУ знакомятся с подводными аппаратами, изучают потенциально опасные объекты перед началом работы водолазов-сапёров.

Учения проходят в заливе Лох-Ю на северо-западе Шотландии.

Как сообщало ИА Регнум, в странах Евросоюза прошли или заканчивают подготовку 25 тыс. украинских военных. В перспективе — планируют обучение 30 тыс. человек.

Обучение украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16, поставок которых ожидают от США, начнётся через несколько недель.

Вашингтон ведёт переговоры с европейскими партнёрами, чтобы определить место обучения и точные сроки.

Французские военные инструкторы обучили две тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины на краткосрочных курсах, которые длились от трёх недель до двух месяцев.