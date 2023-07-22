Сеул, 22 июля, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Тёща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун была арестована 21 июля за подделку банковской справки, которую она использовала для покупки земли в 2013 году. Об этом сообщает агентство Yonhap.

1dzer.ru Суд

76-летнюю женщину арестовали после того, как апелляционный суд оставил в силе ранее вынесенный приговор — год тюремного заключения.

Чхве Ын Сун осудили ещё в декабре 2021 года. Но защита подала апелляцию — всё это время осужденная была на свободе.

Издание сообщает, что для покупки земли в городе Соннам тёща президента использовала поддельную выписку из банка, где говорилось, будто бы она внесла на счёт 34,7 млрд вон (27 млн долларов).

Во время оглашения решения апелляционного суда Чхве Ын Сун потеряла сознание.

Отмечается, что это не первая её судимость. В 2022 году женщина была фигурантом другого уголовного дела — её обвиняли в получении медицинских пособий после незаконного открытия больницы для престарелых. Но потом оправдали.

Как сообщало ИА Регнум, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вместе с супругой в июле был с необъявленным визитом на Украине. Он посетил Бучу под Киевом и Ирпень, возложил венок к военному памятнику.

Ранее Юн Сок Ёль заявлял, что у Южной Кореи нет собственной позиции по отношению к событиям на Украине.