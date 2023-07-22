Кропивницкий, Украина, 22 июля, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Взрывы ночью 22 июля гремели в Кировоградской области в центральной части Украины, а также в подконтрольных Киеву городах ДНР. Об этом сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Издание РБК-Украина сообщило о ночных взрывах в Кропивницком (ранее — Кировоград). «Зеркало недели» написало о том, что взрывы прогремели в Кировоградской области.

По информации ТСН взрывы также были слышны в Краматорске, Константиновке и Славянске.

В областях звучала воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 21 июля обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, выпустив около 25 снарядов. Также вечером 21 июля киевские боевики пытались нанести ракетные удары по городу Токмаку в Запорожской области, система ПВО атаку подавила.

Крымский мост является целью Киева, заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский.