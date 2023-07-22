Москва, 22 июля, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил песню группы Green Day из одноименного альбома American Idiot после шутки американского лидера Джо Байдена о том, что он — искусственный интеллект (ИИ).

Kremlin.ru Дмитрий Медведев и Джо Байден. 9 марта 2011 года

«Когда вы слушаете хит Green Day, становится ясно, что имел в виду «сонный Джо» говоря, что он искусственный интеллект», — написал зампред в англоязычном аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в шутливой форме назвал себя искусственным интеллектом на встрече в Белом доме, посвящённой проблеме разработок с применением технологий ИИ. Присутствовали представители глав крупнейших американских технологических компаний. Услышав слова президента, собравшиеся рассмеялись.

Джо Байден при перелётах стал чаще пользоваться укороченным складным трапом. Два советника главы Белого дома признались на условиях анонимности, что команда Байдена старается использовать такой трап, чтобы снизить вероятность его падений.