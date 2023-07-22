Флорида, США, 22 июля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Акулы, плавающие у побережья Флориды, могли стать наркозависимыми — это случилось из-за сбрасываемых в океан при приближении пограничников контрабандистами наркотиков. Учёные намерены это выяснить. Об экспериментах сообщила The New York Post.

Elias Levy Белая акула

Морской биолог Том Хёрд решил выяснить, принимали ли акулы кокаин, который в больших количествах находится в океане. Биолог и ученый-эколог Трейси Фанара провели ряд экспериментов с акулами у островов Флорида-Кис, где местные рыбаки рассказывали истории об «акулах-наркоманах».

Учёные отметили, что когда нырнули под воду, то заметили, что некоторые акулы ведут себя странно. В частности, акула-молот, которая, как правило избегает людей, бросилась прямо на них. Песчаная акула нарезала узкие круги вокруг воображаемого объекта.

Исследователи проверили, как акулы реагируют на сброшенные ими в воду пакеты, которые по размеру и форме были похожи на мешки с кокаином.

Плавающие акулы моментально кинулись к тюкам, рвали их, а одна хищница и вовсе утащила в океан добычу.

Учёные пояснили, что «понадобится больше экспериментов для того, чтобы понять, что кокаин может сделать с акулой».

Как сообщало ИА Регнум, приближающийся к жертве «страшный плавник» акулы — это миф, хищник нападает под водой снизу или сбоку, пояснил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

Когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается.

Австралийские воды являются идеальным местом обитания для нескольких видов акул, и погодное явление Ла-Нинья может лишь повлиять на увеличение числа нападений животных на граждан.

Белые акулы, тигровые и бычьи акулы входят в «тройку» лидеров, совершающих самые серьезные нападения на жителей Австралии, однако данные показывают, что примерно с 2009 года количество стычек с большими белыми акулами существенно подскочило.

И с 2020 года наблюдается растущая тенденция нападений, осуществляемых бычьими акулами.