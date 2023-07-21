Москва, 22 июля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крымский мост является целью для Киева и должен быть нейтрализован, свидетельствует о признании ответственности за государственный терроризм, заявил 22 июля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Российский политик сослался также на сообщения из Белого дома, где якобы обсуждаются возможные поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS, учитывая при этом реакцию Москвы.

«По сути, Зеленский получает от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей. В том числе — террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Председатель ЛДПР задался вопросом, что в дальнейших планах Зеленского — грязная бомба, провокация на Запорожской атомной электростанции и просчитывают ли такие риски в Белом доме?

Лидер ЛДПР подчеркнул, что реакция Москвы будет понятной, цели специальной военной операции будут достигнуты, нейтрализована будет фашиствующая хунта.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что Крымский мост является целью Украины, которая должны быть нейтрализована. Также в планы киевского режима входит полное возвращение Крыма.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждают поставки для ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Однако решение по этому поводу ещё не принято, добавил он.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс сделал предостережение, что Киев может совершить очередной акт экологического терроризма на Запорожской АЭС. Киев заинтересован в том, чтобы все обвинения в распространении радиации на территории стран — членов НАТО были направлены на Россию. Заражение территорий Польши, Словакии и Румынии расценят как нападение на альянс, сказал Рикардс.