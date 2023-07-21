Киев, 22 июля, 2023, 02:31 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 22 июля в Днепропетровской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Дом».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Известно о работе системы противовоздушной обороны в регионе.

Подробности инцидента не приводятся.

Ранее в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога — Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской. Затем сирены также зазвучали в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, цель нового удара высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России, достигнута, все назначенные объекты поражены, заявили 21 июля в Министерстве обороны РФ.

Также 21 июля российские средства ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и уничтожили 14 БПЛА, в том числе у Артёмовска и Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР).