Берлин, 22 июля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Россия сможет обеспечить потребности Африки в необходимом продовольствии, возможности для этого у неё есть даже без зерновой сделки, заявил бывший депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

«Очень небольшая часть этого зерна уходила нуждающимся странам, и при всём при этом, не было выполнено ни одного обещания, данного России, которые лежали в основе этого процесса. С Россией продолжают поступать так, как поступали последние 30 лет, как будто бы у неё нет права защищать свои интересы, как будто бы она не способна дать достойный ответ всем этим перевёртышам, которые творят сегодняшнюю политику на Западе», — сказал политик РИА Новости.

По мнению Гердта, выход из зерновой сделки не окажет серьёзного влияния на положение нуждающихся стран и народов, включая африканский континент.

Как сообщало ИА Регнум, в Италии признали, что 95% зерна, которое Украина экспортировала в рамках зерновой сделки, направлялось не в Африку. Прекращение этих поставок может привести к проблемам в Европе, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля назвал ложными заявления о том, что Украина кормит голодающих всего мира, в действительности значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности вносит Россия. Доля РФ на мировом рынке пшеницы составляет около 20%, Украины — около 5%, отметил Путин.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.