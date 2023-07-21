Немецкий политик: Россия способна «накормить» Африку и без зерновой сделки
Немецкий политик заявил, что Россия способна накормить Африку и без зерновой сделки
Берлин, 22 июля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Россия сможет обеспечить потребности Африки в необходимом продовольствии, возможности для этого у неё есть даже без зерновой сделки, заявил бывший депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Очень небольшая часть этого зерна уходила нуждающимся странам, и при всём при этом, не было выполнено ни одного обещания, данного России, которые лежали в основе этого процесса. С Россией продолжают поступать так, как поступали последние 30 лет, как будто бы у неё нет права защищать свои интересы, как будто бы она не способна дать достойный ответ всем этим перевёртышам, которые творят сегодняшнюю политику на Западе», — сказал политик РИА Новости.
По мнению Гердта, выход из зерновой сделки не окажет серьёзного влияния на положение нуждающихся стран и народов, включая африканский континент.
Как сообщало ИА Регнум, в Италии признали, что 95% зерна, которое Украина экспортировала в рамках зерновой сделки, направлялось не в Африку. Прекращение этих поставок может привести к проблемам в Европе, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Президент РФ Владимир Путин 19 июля назвал ложными заявления о том, что Украина кормит голодающих всего мира, в действительности значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности вносит Россия. Доля РФ на мировом рынке пшеницы составляет около 20%, Украины — около 5%, отметил Путин.
17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.