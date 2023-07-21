Вашингтон, 22 июля, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Пентагон 25 июля может объявить о выделении украинской армии нового пакета военной помощи на 400 млн долларов. Об этом сообщило 21 июля агентство Reuters.

(сс) U.S. Department of Defense Пентагон

Отмечается, что в пакет войдут несколько БТР Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и комплексов ПВО Patriot, а также для ракетных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, ВСУ получит противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

В публикации отмечается, что власти США могут изменить состав данного пакета. В него, по сведениям агентства, не войдут кассетные боеприпасы.

Всё вооружение для Киева предоставят из запасов минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что западные страны уже уверены, что Россия победит в спецоперации.

Военный эксперт заверил, что на данный момент российские военные «решительно побеждают на поле боя». В связи с этим коллективный Запад постепенно признаёт, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит победу.

Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства в рядах ВСУ, заявил 21 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Обучение украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16, поставок которых ожидают от США, начнётся через несколько недель. Об этом заявил 21 июля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.