Париж, 22 июля, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Форвард парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выставлен руководством на трансфер, сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Soccer.ru Килиан Мбаппе празднует забитый мяч

Мбаппе не включили в заявку команды на предсезонный тур в Японию, который пройдёт с 22 июля по 2 августа, добавил источник.

По словам журналиста, руководство «ПСЖ» считает, что нападающий уйдёт из команды бесплатно летом 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 24-летний нападающий и лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе уведомил руководство «Пари Сен-Жермен» о нежелании продлевать контракт, который рассчитан до конца следующего сезона.

Издание L’Equipe отмечало, что футболист отказался продлевать контракт до лета 2025 года. Он рассчитывает покинуть парижский клуб после завершения сезона 2023/24 ради перехода в мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, через год он стал игроком парижской команды за 180 млн евро. Эта сделка стала в рейтинге одной из наиболее дорогих в истории футбола.

В завершившемся сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в 46 матчах во всех турнирах, отличившись в них 39 голами и 26 результативными передачами.