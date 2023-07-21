Омск, 22 июля, 2023, 01:15 — ИА Регнум. В Омске российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко (Шторм) одержал победу в бое с бразильцем Алексом Оливейром на восьмом турнире собственной лиги SFC.

EliteXC Александр Шлеменко (справа)

39-летний спортсмен удушающим приёмом победил 35-летнего соперника в первом раунде. Бой длился 1 минуту 57 секунд.

В активе Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья.

Латиноамериканский боец («Ковбой») выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 2022 года. На счету Оливейры 25 побед, 15 поражений и одна ничья.

Как сообщало ИА Регнум, непобеждённая россиянка Виктория Дудакова выиграла дебютный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильянки Истелы Нунес. Турнир состоялся в Лас-Вегасе.

Дудакова одержала победу техническим нокаутом в первом раунде. Она провела успешный проход в ноги, в результате бразильянка травмировала руку.

На счету у 24-летней россиянки семь побед и ни одного поражения.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов досрочно победил представителя США Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. На первой минуте поединка российский спортсмен точным прямым ударом правой руки в челюсть отправил оппонента на пол, а затем провёл удушающий приём.