Хельсинки, 22 июля, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Финский хоккеист Янне Лаакконен рассказал о пристрастии российских коллег к спиртному. Спортсмен выступал в сезоне-2014/15 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Южный Урал».

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«В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку», — сказал нападающий в интервью финской газете Iltalehti.

Лаакконен добавил, что в «Южном Урале», игроков команды собирали на утренние собрания в выходные дни, чтобы «пьянство не вышло из-под контроля».

Хоккеист также признался, что игроки по команде предпочитали больше пиво.

Как сообщало ИА Регнум, трое футболистов были задержаны за драку возле одного из баров в Москве. Спортсмены отмечали возвращение своего товарища из зоны СВО. После потасовки один из участников драки попал в больницу с травмами.

Оперативники задержали десятерых участников потасовки, среди которых оказались трое бывших футболистов: 18-летний экс-нападающий «Торпедо» Даниил Либерман, его 22-летний двоюродный брат и бывший полузащитник нескольких футбольных команд Никита Кравченко и 22-летний Шерали Акобиров. Их и других участников драки доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Бывшего хоккеиста пермского ХК «Молот» 20-летнего Владислава Григорьева задержали возле одной из башен Москва-Сити, где он проживал, скрываясь от правоохранительных органов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за уклонение от военной службы.