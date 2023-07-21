Варшава, 22 июля, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Посла России в Польше Сергея Андреева вызовут в МИД из-за высказывания российского лидера Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в получении республикой значительной части своих западных земель. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

По словам Моравецкого, руководитель СССР Сталин был «военным преступником».

«Сталин был виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал Моравецкий.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Путина, именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила земли на Западе, земли Германии.

«Это именно так, западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом?» — сказал российский президент 21 июля на оперативном совещании с Совбезом.

Угрозы в адрес России могут привести Польшу к прекращению существования, написал обозреватель издания Myśl Polska Евгениуш Зинкевич. По словам журналиста, холопство правящих политиков в интересах американского промышленного и военного комплекса в ущерб существованию всей нации является ужасным и непростительным.